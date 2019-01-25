В селе Курсавке Ставропольского края трое мужчин избили ветерана Великой Отечественной войны и ограбили ее на 20 тысяч рублей. Через два дня женщина умерла в больнице. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

Это произошло 10 января. Женщина жила одна. Как сообщает Mash, ей было 97 лет.

По версии следствия, трое мужчин проникли к ней в дом через окно, накрыли ее одеялом, избили по голове, украли пакет с документами и деньгами и скрылись. Женщину госпитализировали, через два дня она умерла от полученных травм.

Подозреваемых задержали, ими оказались трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения. СК опубликовал видео с их допросом. По словам одного из подозреваемых, женщина сказала: «Не трогайте меня, я отдам вам все». Другой мужчина признался, что ударил ветерана кулаком. «Я даже не знаю, за что ударил, понятия не имею», — сказал он. Сумма украденного составила 20 тысяч рублей (300 долларов США).

Следователи выяснили, что это не первое ограбление женщины, которое совершили подозреваемые. Весной 2018 года они устанавливали пластиковое окно дома у ветерана и ограбили ее.

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