Москва продолжает накалять ситуацию в Армении

Переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта — из тех процессов, которые «любят тишину». Однако нельзя не заметить: после встречи в Давосе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном развернулась впечатляющая «война утечек».

Напомним: сначала политолог Станислав Тарасов, штатный автор агенства «Регнум», известней своей проармянской позицией, в интервью ереванской «168 Жам» сначала прозрачно намекнул: «…Встречи, которые длятся часами – показывают, что идут серьезные обсуждения, идет «торг» вокруг конкретного проекта, он на столе переговоров». Тоном профессионального доносчика отметил: «Бросается в глаза, что Алиев был очень радостным, а Пашинян подавленным, поскольку Алиев выигрывает эту партию». После чего сделал этакий «контрольный выстрел»: «Армянские политологи и эксперты романтики, если считают, что без Карабаха ничего не может решится. Как видите, решается». После чего пообещал, что уже в июне Пашинян и Алиев подпишут соглашение по Карабаху, в котором армянская сторона посредством непрямых компромиссов вынуждена будет вернуть несколько оккупированных азербайджанских районов. После чего, по словам Тарасова, «турецкий парламент вернется к армяно-турецким протоколам и ратифицирует их, дипломатические отношения восстановятся, появится пакетный проект урегулирования и «воля товарища Пашиняна» исполнится».

Сказать, что эти заявления Тарасова не на шутку взбудоражили журналистов и экспертов, прежде всего в Армении. Вопросы посыпались как из рога изобилия: переговоры продвинулись настолько далеко? Да еще в столь невыгодном для Армении направлении? Действительно ли Никол Пашинян согласился не только вести переговоры без участия Бако Саакяна, но еще и вывести войска? И самое главное, откуда у Тарасова столь сногсшибательные сведения? Сам Тарасов в интервью «Жоховурд» заявил: это плод его анализа. Зато в беседе с тем же изданием разоткровенничался Модест Колеров, политолог, бывший советник Владимира Путина по предотвращению «цветных революций» и по совместительству «отец-основатель» агентства «Регнум». Который уверенно заявил, что соглашение по Карабаху уже давно существует и возможно, будет подписано уже в марте.

Конечно, можно заявить, что политологи просто делают свою работу, анализируют ситуацию и выдвигают предположения. Только вот с учетом общей картины происходящее куда больше похоже на этакую «войну утечек», с помощью которой планомерно накаляют ситуацию в Армении. Причем ведет ее против Никола Пашиняна именно Москва.

Откровенно говоря, «натянутые» отношения с первопрестольной — уже нешуточный внутриполитический «раздражитель» для армянской политической тусовки, особенно для тех, кто понимает реальную степень зависимости Еревана от Москвы. Особенно если Москва свое недовольство открыто демонстрирует. Обозреватель российской «Независимой газеты» Юрий Симонян весьма едко комментирует тот факт, что в программе нынешней поездки Пашиняна в Москву не предусмотрена встреча с президентом России Владимиром Путиным. Напомнив, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал не искать здесь «подводных камней» и напомнил, что Путин и Пашинян часто общаются, в том числе по телефону, Симонян тем не менее напоминает: «…Определенные причины полагать, что отношения между Москвой и Ереваном не совсем безоблачны, есть. Российская сторона, по словам осведомленного источника «НГ», все еще не в достаточной степени доверяет новым властям Армении. Некоторые заявления, в частности, о попытках наладить военно-торговые отношения с Китаем или Швецией, конечно, не остались незамеченными в Москве. Не могли повысить степень доверия и проверки хозяйствующих субъектов, принадлежащих РФ. Не говоря об уголовных делах против бывших чиновников, в той или иной степени связанных с российскими политическими или бизнес-кругами. Наиболее важное из них – остающийся в заключении второй президент Роберт Кочарян, кому молва приписывает личную дружбу с Путиным». А в такой ситуации «отсутствие в программе визита Пашиняна в Москву переговоров с Путиным приобретает тревожный оттенок. Особенно в восприятии армянского общества, уже начавшего задаваться вопросом о причинах по меньшей мере неулучшения качества жизни после революции», и «дефицит времени Владимира Путина по пятницам – не самое приятное сообщение для Никола Пашиняна, которое оппонентами на родине будет «расшифровано» с удвоенной критикой в его адрес».

А Карабах — это внутриполитическая «бомба» с куда более сильным «зарядом», чем все то, что перечислила «НГ». Прежде всего, Кремль явно не в восторге от того, что после визита в регион Джона Болтона «дирижируют» процессом урегулирования конфликта уже США, российская дипломатия осталась не у дел и вынуждена довольствоваться ролью стороннего наблюдателя. Не говоря о том, что если переговоры действительно продвинулись так заметно, это означает, что и Азербайджан, и Армения могут «сорваться с карабахского крючка». Что тоже не радует Москву. «Вбросить» в такой ситуации пару «утечек», которые изрядно накалят ситуацию, да так, что Никол Пашинян надолго забудет о «решительных шагах» в карабахском урегулировании и будет вынужден спасать собственное кресло — азбучная тактика. Тем более что сегодня речь не только об «утечках». «Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха» Давид Бабаян выступает с заявлениями, где читается не очень даже замаскированная угроза. В интервью «Арменпресс» он заявил: «…Сейчас невозможно говорить о всеобъемлющем урегулировании конфликта. Прежде всего, полный формат переговоров с участием «Степанакерта» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) не восстановлен. Также Азербайджан еще не пересмотрел свои реваншистские, арменофобские позиции». Затем в интервью той же «Жоховурд» добавил: «Вопрос связан с судьбой «Арцаха» и не может быть решен без его участия. Мы не верим в такое соглашение». В переводе: Бако Саакяна и его «команда» не признают никакого соглашения, подписанного Пашиняном. Более того, в поддержку «карабахцев» выступили и дашнаки, которые провели свой съезд именно в оккупированном Карабахе, выразили «обеспокоенность, связанную с заявлениями и шагами, сделанными сторонами конфликта и посредниками», и постановили: «переговоры должны проходить при полном участии властей «Республики Арцах»», а «власти Армении обязаны продолжать выступать на международных платформах с обязательством по части независимости и гаранта безопасности Карабаха». Можно отмахнуться: дашнаки не прошли в парламент Армении, но, во-первых, в этой партии не забыты традиции «революционной вооруженной борьбы», а проще говоря, террора А во-вторых, «Дашнакцутюн», как о том рассказывал отставной генерал КГБ Опег Калугин, еще с семидесятых годов ХХ века действует под полным контролем спецслужб Кремля. Ведут «огонь критики» по Пашиняну и республиканцы. Зампредседателя РПА Армен Ашотян в ответ на заявления Пашиняна, что он в Давосе обсуждал с Алиевым «предысторию конфликта», возмущенно заявил: «Неясно, почему в последний момент в Давосе Пашиняну и Алиеву предлагают встречу, почему армянское общество должно узнавать об этом из интервью премьера российскому агентству. Где обещанная прозрачность, которой он так гордится? Что значит 1,5 часа говорили о предыстории переговоров вокруг карабахского конфликта? Неужели Алиев — тот, от кого Пашинян на восьмом месяце правления должен узнавать предысторию переговорного процесса?! Почему он предпочитает получать эту информацию не от Сержа Саргсяна или Эдварда Налбандяна, а от Алиева?» И хотя затем Ашотян заметил: »Мы не обвиняем его в заговоре, но очевидно, что у Пашиняна имеется недостаток в информации, опыте и знаниях» — это было уже «опровержение по форме, подтверждение по содержанию». Позиции Пашиняна «подтачивают» планомерно и «широким фронтом», и обвинения в не то в намерении «сдать Карабах», не то в неумении его отстоять — инструмент насколько циничный, настолько же и надежный. Особенно в руках Москвы. А в этой ситуации уже не исключено, что в Ереване дело может дойти до нового «дымб-дымб-ху», но уже направленного против Пашиняна. И да, с учетом политического стиля тех же дашнаков, наличия на авансцене партии «Сасна црер» и т.д., здесь уже сценарий вряд ли будет бескровным. И тем более не исключены очередные провокации на линии фронта, которые тоже являются надежным инструментом и срыва переговоров, и внутриполитической «рихтовки» излишне самостоятельных, по мнению Москвы, стран. Другой вопрос, что такого рода сценарии могут «пройти» в Ереване, но не в Баку. И да, теперь срыв политического урегулирования будет означать уже не «заморозку» ситуации, а приближение ее военного решения. Другой вопрос, учитывают ли это и в Армении, и в высоких кабинетах хозяев этого «форпоста»



Нурани, политический обозреватель

Minval.az