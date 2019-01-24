Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал свою недавнюю полемику в соцсетях с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Он предположил, что она найдет применение своим талантам в передаче «Дом-2».

«Я считаю, что я в каком-то олдскульном режиме выступил и попытался ответить на поставленный вопрос. Очень быстро стало понятно, что ответ никому не нужен и содержание никого не интересует, а интересуют аудитория, зритель, хайп и кликбейт. В этой ситуации, конечно, бессмысленно продолжать дискуссию», — заявил Чубайс в интервью Business FM.

«Я искренне восхищен мастерством Марии Захаровой, оно такого уровня, мне кажется, мы недооценили человека, ее нужно продвигать дальше в этом направлении, это же просто классно. Я не знаю, куда-нибудь в «Дом-2″ ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть», — предложил он.

По словам главы «Роснано», Бузова явно популярнее Захаровой в Instagram, «да и вообще будет новый молодой образ». «Я уверен, что она сможет проводить эти брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет. Я бы всерьез подумал о том, что нужно продвигать куда-то активно нашу молодежь, а нам, пенсионерам, давно уже на пенсию пора, это и так ясно», — сказал он.

На просьбу журналиста высказаться серьезнее Чубайс ответил, что он говорит «совершенно серьезно».

«Есть понятие infotainment, edutainment, то есть смесь образования с развлечением. Мария Захарова родила понятие, даже не знаю, как это назвать, политикотейнмент, то есть вместо содержания — сплошной entertainment в изображении, соответственно, Марии Захаровой. Это же целый жанр. Родить жанр — это задача. Я считаю, что он рожден, я абсолютно восхищен тем, как она это сделала», — подчеркнул Чубайс.

Журналист отметил, что дискуссия в соцсетях «стряхнула пыль» с мема «во всем виноват Чубайс», и спросил, что глава «Роснано» думает об этом меме. Чубайс пояснил, что он просто называет вещи своими именами. «Чубайс заявил, что Россия самая энергорасточительная страна, Чубайс опять хочет разрушить Россию. Ребят, это не я заявил, посмотрите любой справочник, это знают все, кто имеет хоть какое-то отношение к этой теме», — отметил он.

Чубайс и Захарова разругались в соцсетях из-за слов о бедности России и ее жителей. Глава «Роснано» заявил 16 января на Гайдаровском форуме, что цены на электроэнергию в России в два раза ниже, чем в среднем в мире, и это приводит к негативному расходованию энергии. К вопросу о повышении цен на энергию, по его словам, нужно подходить взвешенно, потому что Россия — бедная страна, а значительная часть ее населения живет «бедно или очень бедно».

Через три дня Мария Захарова в своем Facebook возмутилась словами Чубайса и назвала Россию «богатейшей страной». Чубайс в ответе Захаровой написал, что она вряд ли помнит слабости российской экономики в начале 90-х годов, так как тогда была «еще совсем маленькой девочкой», и описал в оном абзаце реалии того времени. По его словам, рост экономики в России в 2000-х происходил именно за счет инициированных им рыночных реформ.

Он также ответил и на критику телеведущего Владимира Соловьева, который порадовался, как Захарова «припечатала» оппонента, и добавил от себя, что Чубайс «ни черта не понимает» в вопросах энергоэффективности и «ему даже лень посмотреть таблички». Чубайс указал, что Соловьев сам перепутал электровооруженность и энергоемкость.

«Не знаю, чего в нем больше: пошлости или ошибок, но верно одно — они находятся в абсолютной гармонии», — охарактеризовала Захарова комментарий Чубайса.

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/23jan2019/chubais.html

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