Сирийский зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1» был уничтожен израильским беспилотным летательным аппаратом SkyStriker, пишет в «Известиях» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Специалист отмечает, что барражирующий боеприпас SkyStriker производства компании Elbit Systems, так называемый дрон-камикадзе, представляет собой небольшой тихоходный (до 190 километров в час) беспилотный летательный аппарат с толкающим пропеллером и электродвигателем. Масса дрона составляет 35 килограммов, из которых на боевую часть приходится от 5 до 10 килограммов. В воздухе беспилотник способен находиться до двух часов. Управление дроном в режиме теленаведения осуществляет оператор.

Minval.az