Израиль утром во вторник, 22 января, испытал передовую систему противоракетной обороны Стрела-3. Об этом сообщили в министерстве обороны Израиля, пишет АР.

Отмечается, что испытания новой системы противоракетной обороны прошли в районе пляжа Пальмахим.

Противоракетный комплекс большой дальности Arrow-3 предназначен для уничтожения баллистических ракет вне пределов атмосферы, а также допускает использование в качестве противоспутникового оружия. Система является одним из компонентов многоуровневой системы противоракетной обороны Израиля.

Minval.az