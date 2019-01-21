Группа правозащитников в Азербайджане – Саадат Бененярлы, Сахиб Мамедов, Рауф Зейни, Алимамед Нуриев — направила президенту Ильхаму Алиеву обращение в связи с Мехманом Гусейновым.

В обращении говорится, что продолжаются попытки искусственно создать ажиотаж вокруг инцидента, произошедшего 16 декабря 2018 года в связи с заключенным блогером Мехманом Гусейновым, отбывающим наказание в учреждении по отбыванию наказания номер 14 Пенитенциарной службы министерства юстиции.

«В СМИ и социальных сетях распространяется ложная информация, предпринимаются попытки сформировать ложное общественное мнение. В целях ознакомления с состоянием Мехмана Гусейнова после того, как он был отправлен в Бакинский следственный изолятор, мы, группа защитников прав человека в Азербайджане, навестили Мехмана Гусейнова, ознакомились с условием его содержания, побеседовали с ним и установили, что нет никаких жалоб на условия содержания Мехмана Гусейнова, на то, как с ним обходятся, а также он не проводит голодовку», — говорится в обращении.

Также говорится, что во время встречи единственной просьбой Мехмана Гусейнова было выйти на свободу после завершения срока наказания.

«Обнародование для общественности наших заявлений, комментариев и заключений после этой встречи значительно устранило лживые сведения, слухи, позволило получить местной и международной общественности объективную информацию», — говорится в обращении.

Обращаясь к главе государства, авторы обращения отметили: «Мы были свидетелями вашей постоянной приверженности высоким принципам гуманизма и шагов в этом направлении. Все это дает нам надежду на то, что эту волю вы продемонстрируете и в отношении Мехмана Гусейнова. Мы и присоединившиеся к нам защитники прав человека просим вас, учитывая то, что Мехман Гусейнов молод, ранее скончалась его мать, а его отец является пожилым, объективно рассмотреть вопрос в связи с этим лицом и продемонстрировать в его отношении гуманизм и милосердие».

К обращению также присоединились защитники прав человека Новелла Джафарова, Чингиз Ганизаде, Саида Годжаманлы.

Minval.az