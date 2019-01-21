Президент Азербайджана Ильхам Алиев рекомендовал генеральному прокурору страны предпринять все предусмотренные законом меры для объективного и справедливого отношения в деле Мехмана Гусейнова.

Об этом заявил помощник главы государства по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров.

Алескеров отметил, что 20 января Мехман Гусейнов обратился к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой вмешаться для обеспечения объективного следствия в его отношении и принятия справедливого решения. Кроме того, 18 января группа правозащитников также обратилась к азербайджанскому лидеру в связи с делом Гусейнова.

Эти обращения были доведены до внимания президента Ильхама Алиева, и он незамедлительно на них отреагировал, сказал Фуад Алескеров.

Приняв во внимание возраст осужденного, тот факт, что он отбывает наказание уже около двух лет, его семейное положение и преклонный возраст отца, глава государства рекомендовал генпрокурору предпринять все необходимые шаги для справедливого решения вопроса, а также призвал всех участников инцидента сделать шаги к примирению.