Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Шаваршаван и Воскеван Ноемберянского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Ашагы Аскипара и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Minval.az