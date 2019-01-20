Турция не забудет боль Азербайджана, сказали Trend в администрации президента Турции в преддверии очередной годовщины трагедии 20 Января.

«Турция помнит и никогда не забудет сыновей и дочерей братского Азербайджана, которые пожертвовали своими жизнями ради независимости своей страны. Несмотря на то, что с трагедии 20 Января проходит 29 лет, эта рана все еще свежа в памяти азербайджанского и турецкого народов», — сказали в администрации президента Турции.

В администрации также отметили, что Турция поддерживает Азербайджан всегда и во всех вопросах, как и Азербайджан поддерживал и поддерживает Турцию.

Minval.az