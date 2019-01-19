Немецкий пилот Мик Шумахер официально стал членом команды «Феррари».

Как сообщает ТАСС, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера присоединился к итальянской академии.

«Я в восторге от того, что стал частью команды «Феррари». Я сделаю все, чтобы осуществить свою мечту — попасть в «Формулу-1». «Феррари» занимает большое место в моем сердце, а также в нашей семье», — поделился эмоциями спортсмен в твиттере.

Напомним, что Шумахер в прошлом сезоне стал чемпионом в категории «Формула-3». Теперь 19-летный пилот будет выступать в «Формуле-2».

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