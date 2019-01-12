Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова наехал на зрителя во время ралли-марафона «Дакар». Видео появилось на YouTube-канале россиян.

Во время гонки зрители, заметившие грузовики, начали расступаться от приближающегося транспорта. Однако один из фанатов увяз в песке и ногой попал под заднее колесо машины российской команды. После случившегося «КамАЗ-мастер» продолжил гонку и не оказал пострадавшему помощь. В результате мужчина получил перелом бедренной кости.

Российский экипаж был дисквалифицирован из ралли-марафона решением судей. В «КамАЗ-мастер» заявили, что во время происшествия гонщик не увидел пострадавшего.

Minval.az