Российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева убили в Центральноафриканской республике (ЦАР) при попытке ограбления. Такое заявление сделал Следственный комитет (СК) России.

По версии следствия, на журналистов напали 30 июля 2018, когда выехали из Банги в город Сибю,. «Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан», — уточнили на сайте СК.

Такой вывод следователям помогли сделать показания водителя Бьенвеню Доувокама, который сопровождал журналистов в ЦАР. По словам СК, Доувокама не имеет отношения к жандармерии.

Minval.az