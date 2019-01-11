Государственная пограничная служба (ГПС) продемонстрировала президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву ударные беспилотные летательные аппараты «Sky Striker», производства израильской компании Elbit Systems.

БПЛА были продемонстрированы И.Алиеву при посещении азербайджанским лидером Центра строительства и ремонта судов Береговой охраны ГПС в бакинском поселке Тюркан. На фотокадры посещения президентом И.Алиевым данного центра обратило внимание агентство «Интерфакс -Азербайджан».

«Sky Striker» представляет собой барражирующий боеприпас, предназначенный для нанесения тактических ударов по противнику на большой дальности. Для этого дрон вооружен боеголовкой весом в 5 или 10 кг. Максимальная продолжительность полета БПЛА с боеголовкой 5 кг составляет два часа, с 10 килограммовой – не более часа. Максимальная скорость аппарата составляет 185 км/ч, а в момент пикирования на цель — до 500 км/ч.

БПЛА также имеет электрическую двигательную систему с низкой акустической подписью, позволяющей скрытные операции на малых высотах. «Sky Striker» применяет автономную навигационную систему. Оператор дрона имеет возможность прервать атаку, обходить, и вновь атаковать те же или иные цели, а также вернуть аппарат на базу на любом этапе операции, с использованием парашюта и надувного мешка.

Minval.az