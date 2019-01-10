Правительство Узбекистана утвердило меры по защите и поддержке лиц без определенного места жительства.

Теперь при обращении бездомного в отдел миграции будет уточняться информация о дате и месте его рождения и проживания, наличии или отсутствии свидетельства о рождении, сведения о родителях, супругах, детях и других близких родственниках, прежнем адресе постоянной прописки, сообщает Радио Озодлик.

Если принадлежность к гражданству Узбекистана или другому государству установить не удастся, в отделении миграции выдадут справку, временно удостоверяющую личность. Затем вместе с хокимиятами [муниципальными органами власти] бездомному оформят постоянную прописку или вид на жительство.

Если у лица без определенного места жительства нет паспорта и постоянной прописки, ему вновь оформят документ на основании временной прописки, при этом с него не будет взиматься штраф за утерю документов.

Также бездомного освободят от оплаты государственной пошлины за оформление паспорта – эти расходы покроют из региональных и местных бюджетов.

Тем бездомным, которые сейчас находятся в реабилитационных центрах, оплатят проезд на место постоянного проживания.

Minval.az