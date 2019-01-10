Россия может лишиться единственного союзника на западном направлении в лице Беларуси, если стороны не смогут достигнуть соглашения о компенсациях в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере. Об этом в четверг, 10 января, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.

Как отметил Лукашенко, отсутствие договоренностей с Россией по этому вопросу не станет катастрофой для страны. «Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — пояснил он.

Лукашенко призвал правительство республики найти другие «надежные источники», чтобы компенсировать потери белорусского бюджета, связанные с российским налоговым маневром. При этом Лукашенко подчеркнул, что заработать дополнительные 400 миллионов долларов для Белоруссии «не проблема».

Он также поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в республику.

По словам главы государства, после того, как завершится модернизация двух нефтеперерабатывающих заводов в стране, Беларусь сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России.

«Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны, с латышами договориться и закупать эту нефть», — подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что эту нефть можно будет перерабатывать на Новополоцком НПЗ и обеспечивать балтийские республики нефтепродуктами.

Он также отметил, что для стран Балтии это будет выгоднее, чем покупка нефтепродуктов по мировым ценам. «Можно договориться так, что это будет наша общая нефть <…>. Тем более у нас даже есть некоторые возможности в этом плане», — добавил Лукашенко.

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