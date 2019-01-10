Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал глупыми разговоры о возможном объединении республики с Россией, соответствующее заявление он сделал в четверг в ходе совещания о социально-экономическом развитии страны, передает Sputnik Беларусь.

«Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе», — сказал Лукашенко на совещании в четверг.

Президент Беларуси подчеркнул: речи об объединении двух государств быть не может.

«Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет — об объединении», — отметил белорусский лидер.

Как напомнил Лукашенко, между Беларусью и Россией подписан договор о создании Союзного государства, а отношения двух стран развивались, строго следуя документу.

«Мы должны были в свое время принять Конституционный акт, то есть Конституцию Союзного государства, и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика и так далее. Россия отказалась в свое время идти этим путем. Я это напомнил президенту России, он сказал: «Да, так и было». Встает вопрос: что будем делать с союзным договором? Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы вместе можем без всякого давления пойти», — уверен президент Беларуси.

Союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе, уверен белорусский лидер.

«И это не потому, что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России. А потому что это фундаментальные принципы построения любого союза. Нет равноправной основы — нет союза», — отметил Лукашенко.

Лукашенко уверен, что все должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов. Формируя союз, уверен он, необходимо оглядываться на мнение людей.

«Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет», — подчеркнул он.

При этом, как подчеркнул Лукашенко, на объединение сегодня не может пойти и сама Россия — это ему подтвердил и Владимир Путин.

«Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», — заключил Лукашенко.

Minval.az