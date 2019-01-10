Московские следователи проверяют сообщения об издевательствах 27-летней Олеси С. из Кузьминок над ее малолетним сыном. Издевательства над ребенком, у которого из-за родовой травмы парализовало руку, женщина снимала на видео и выкладывала в инстаграм, пишет «Варламов.ру».

У Олеси С. и ее мужа двое сыновей — Тимофей и Матвей. Знакомые москвички уже давно пытаются привлечь внимание к издевательствам над больным ребенком. По словам одной из них, Олеся постоянно собирает деньги на выпивку и продает ради водки подаренные памперсы, одежду и игрушки.

С больным ребенком молодая мама начала обращаться, как с животным. Малыш сутками сидел в манеже без еды и ухода, пока Олеся гуляла и играла со старшим. Вскоре свое пренебрежение к Матвею она начала показывать публике, в инстаграме появлялись всё более ужасающие вещи. Сначала ребенок в кровоподтеках, а потом и вовсе видео, на котором мама унижает Матвея.

На одном девушка кричит на ребенка из-за того, что он не доел кашу, голый малыш сидит на голом полу и заливается слезами, а его мать причитает:

«Я врачу всё покажу, а то скажет, что я тебя бью-убиваю <…>, головой об пол бьется, совсем дурак!»

На других ребенок в том самом манеже, который стал для него вольером, в нем нет даже постельного белья. Мать отчитывает его за то, что он стащил с себя подгузник:

«Весь в говне тварина, всё в говне, тварина, не нажрешься всё, ***, <…> в детский дом поедешь в понедельник, ***, ты животное, собака, ты не человек, собака! Говно жрешь, падла, не нажрешься никак, скотина!»

Знакомые с ситуацией жители Кузьминок уже давно бьют тревогу, все они уверены, что Олеся психически не здорова и нуждается в лечении.

Источник «Федерального агентства новостей» утверждает, что полиция и сотрудники социальных служб уже несколько раз проверяли эту семью, и никаких претензий у них не возникало. Сами супруги, по его словам, жалуются на травлю в социальных сетях в течение двух лет и даже обращались в полицию по этому поводу. Отец ребенка, по данным ФАН — это музыкант Сергей Лирик.

Видео с издевательствами москвички над малолетним сыном проверяет и аппарат уполномоченного по правам ребенка в столице Евгения Бунимовича.

«Мы получили эту информацию, запросили ГУ МВД, чтобы найти по этому видео эту семью и адрес. После этого будем вместе с соцзащитой (столичный департамент труда и социальной защиты населения — прим. Агентства „Москва“) выяснять, что это за семья, что за ребенок, что там происходит и предпринимать дальнейшие действия в зависимости от того, что это все значит. Ситуация, конечно, там отвратительная, вопрос заключается в том, разовый это срыв или это происходит системно. Посмотрим, будем разбираться в этой ситуации очень подробно, она на контроле у нас», — заявил Е. Бунимович.

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