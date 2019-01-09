Подозреваемый по делу о групповой драке у ресторана в Караганде, гражданин Армении Нарек Гурурян задержан в России, сообщили Sputnik Казахстан в министерстве внутренних дел страны.

«Сотрудниками криминальной полиции МВД во взаимодействии с правоохранительными органами России на территории Омской области сегодня задержан подозреваемый в совершении хулиганских действий и убийства в городе Караганде в ночь на 1 января этого года гражданин Армении Н. Гурурян», — говорится в заявлении МВД.

В настоящее время в соответствии с законодательством решается вопрос об экстрадиции Гуруряна в Казахстан.

Нарек Гурурян был объявлен в международный розыск после групповой драки в новогоднюю ночь в Караганде. Мужчине удалось пересечь казахстанско-российскую границу 1 января в 22.00 через пост в Павлодарской области. Мужчина опубликовал видеообращение, в котором говорил о готовности сдаться казахстанским властям. Он заявил, что в тот злополучный не причастен к убийству.

В ночь на 1 января в одном из ресторанов в Казахстане произошла драка с поножовщиной. Погиб 23-летний мужчина, еще трое пострадали.

Minval.az