Газета «Коммерсант»опубликовала статью, в которой проанализировала, как Россия будет строить отношения с Арменией в 2019 году.

Автор статьи Владимир Соловьев считает, что в 2019 году отношения России с Арменией гарантированно будут генерировать новые скандалы:

В мае Никол Пашинян выбил премьерское кресло из-под своего предшественника Сержа Саргсяна, заняв его место. Союзником политика, прежде почти неизвестного за пределами Армении, стала улица. При ее поддержке господин Пашинян добился избрания своего человека мэром Еревана, а потом и досрочных парламентских выборов, легко выигранных его блоком «Мой шаг» с гигантским отрывом от всех конкурентов.

«Бархатная революция», устроенная Николом Пашиняном, заставила весь мир искать эту страну на карте и разбираться, что же там происходит.

Бескровную смену власти высоко оценили на Западе. Американский журнал Time пожаловал Николу Пашиняну титул «крестоносца демократии», а британский The Economist назвал Армению страной года — за прогресс опять же в делах демократии.

Для России Никол Пашинян тоже стал одним из главных политиков 2018 года, пусть и без всяких титулов и признаний. Правда, демократия здесь ни при чем. Российские власти настороженно наблюдали за армянской революцией и ее вождем. И чуть ли не впервые в новейшей истории официальная реакция Москвы, всегда негативно воспринимающей любое протестное движение, не важно, на своей территории или у соседей, была если не благожелательной, то точно нейтральной.

«Настроены на продолжение совместной работы по укреплению и развитию многогранного взаимовыгодного российско-армянского сотрудничества и союзнического взаимодействия в интересах народов обеих стран», — высказался МИД России.

Заявление появилось в переломный момент кризиса: Никол Пашинян, опираясь на боготворящую его улицу, додавливал прежний режим. После того как он триумфально перебрался в премьерский кабинет из тесного офиса в многоэтажке рядом с ереванской площадью Республики, начались неприятные для Москвы сюрпризы. Новая власть инициировала расследование событий марта 2008 года, когда при разгоне в Ереване митинга оппозиции (одним из его организаторов был Никол Пашинян) погибли люди.

Обвинения предъявили не чужим для Кремля персонажам: экс-президенту Армении и личному другу Владимира Путина Роберту Кочаряну и на тот момент еще генсеку Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову. Последний в 2008 году командовал ереванским гарнизоном.

Расследование привело к серьезному столкновению с Россией: Москва сочла преследование генсека ОДКБ чуть ли не намеренным ударом по имиджу отстроенного ею альянса. Но Никол Пашинян применил тактику, обкатанную во время борьбы за власть в Армении, — ни шагу назад. Отозвав господина Хачатурова с поста генсека, он потребовал назначить на его место другого представителя Еревана. Это расширило круг участников конфликта. Белоруссия заявила свои права на вакантное место и была поддержана всеми, кроме Армении. Не желающий уступать Никол Пашинян в какой-то момент обронил: «Нужно понять с учетом нашей безопасности, можем ли мы серьезно относиться к организации или нет».

Кадровый вопрос не удалось решить даже после встречи президента РФ Владимира Путина и Никола Пашиняна, состоявшейся 27 декабря. Чем бы ни кончилась перекочевавшая в 2019 год история с назначением нового генсека ОДКБ, в Москве у господина Пашиняна окончательно сложился образ неудобного партнера, от которого можно ждать чего угодно.

«Не системный, не государственный деятель, наломал дров и привносит в межгосударственные отношения элемент базара, — охарактеризовал армянского премьера в беседе с “Ъ” один из российских чиновников, занимающийся армянским направлением. — Настораживает формирующийся в Армении режим личной власти, поскольку в отличие от Александра Лукашенко или Нурсултана Назарбаева Пашинян непредсказуем».

Подтверждением сложных отношений стало новогоднее поздравление, направленное господином Путиным злейшему политическому врагу Никола Пашиняна — Роберту Кочаряну. Российский лидер пожелал находящемуся под арестом армянскому другу «доброго здоровья, стойкости и крепости духа».

Minval.az