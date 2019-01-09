Сотрудника кыргызстанской милиции будет оштрафован за плевки в общественных местах. Об этом сообщает РИА Новости.

Он стал вторым привлеченным к ответственности за плевки в общественных местах после введения в Киргизии с 1 января 2019 года штрафа в размере 5,5 тысячи сомов (78 долларов) за подобное правонарушение.

Поймать злоумышленника и коллегу полиции удалось благодаря растиражированному в соцсетях ролику, где запечатлен плюющий во время несения службы сотрудник правоохранительных органов. Его личность была установлена в течение суток, им оказался представитель патрульно-постовой службы ГУВД Чуйской области.

Первым был житель Иссык-Кульской области, который 1 января снял на видео демонстративный плевок в сторону здания национального парламента в знак протеста против нового кодекса и разместил этот ролик в одной из соцсетей.

Minval.az