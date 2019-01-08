Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) унесли в неизвестном направлении, хотя ранее власти обещали, что он останется в храме Софии Киевской. Об этом сообщает телеканал ТСН во вторник, 8 января.

Министерство культуры опровергло слова своего представителя о том, что документ придется вернуть в Стамбул, поскольку на нем не хватает подписей членов Святейшего Синода Вселенского патриархата и он, таким образом, не вступил в силу. В ведомстве заявили, что томос останется в Трапезном храме Софии Киевской и будет доступен для прихожан каждый день.

При этом в соборе сказали, что документ еще накануне вечером забрали спецслужбы. Там пояснили, что томос не был формально закреплен за храмом, поэтому они не отвечают за него и не могут предоставить информацию о его местонахождении.

По неподтвержденным данным, документ могли перевезти в Михайловский Златоверхий собор, где находится резиденция главы ПЦУ Епифания.

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