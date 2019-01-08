Президент России Владимир Путин вышел из машины, чтобы сделать фото с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с главой государства.

«Чего ты заплакала?» — спросил Путин, обнимая девочку.

Сопровождавшая ребенка женщина несколько раз поблагодарила президента за этот жест.

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