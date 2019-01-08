Президент России Владимир Путин вышел из машины, чтобы сделать фото с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с главой государства.

«Чего ты заплакала?»: Путин вышел из машины и вернулся, чтобы сфотографироваться с девочкой, расплакавшейся от того, что не успела сделать с ним фото pic.twitter.com/r8QsXpZI1V — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 января 2019 г.

«Чего ты заплакала?» — спросил Путин, обнимая девочку.

Сопровождавшая ребенка женщина несколько раз поблагодарила президента за этот жест.

Minval.az