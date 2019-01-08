Президент России Владимир Путин признался, что служил в артиллерии. Об этом он рассказал во время посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Видеозапись опубликовал в Twitter спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

«Я получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией», — пояснил глава государства в разговоре с почетным строителем России Владимиром Бендетом.

Путин рассказал, что он артиллерист: Я получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией pic.twitter.com/B8QZCpBHFW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 января 2019 г.

Из открытых источников известно, что глава России уволился из КГБ в 1991 году в звании подполковника.

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