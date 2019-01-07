Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обсудила сегодня по телефону с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамедгулиевым дело Мехмана Гусейнова, сообщает агентство Туран.

«Я сказала заместителю министра, что власти должны снять обвинения, выдвинутые против г-на Гусейнова 26 декабря, потому что они не заслуживают доверия. Я также подчеркнула, что власти обязаны оказывать необходимую медицинскую помощь г-ну Гусейнову, чье состояние вызывают крайнюю тревогу.

По этой причине его следует перевести в гражданскую больницу, где он может получить необходимую медицинскую помощь.

Я надеюсь, что власти Азербайджана будут соблюдать свои обязательства в области прав человека.

Я с нетерпением жду прогресса в деле Мехмана Гусейнова и поездки в Азербайджан в ближайшие месяцы для продолжения конструктивного диалога с властями и гражданским обществом», — говорится в заявлении Комиссара на веб-сайте Совета Европы.

Глава пресс-службы Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана Мехман Садыхов заявил в понедельник СМИ, что «заключенный Мехман Рафиг оглу Гусейнов не проводит акцию голодовки, состояние его здоровья нормальное».

«Как вы знаете, Пенитенциарная служба оперативно реагирует на проблемы, возникающие у заключенных со здоровьем, направляет к больным врачей. Но в случае с Мехманом Гусейновым никакой необходимости в этом не было, так как он всего сутки проводил акцию голодовки. Уже на следующий день после объявления голодовки он начал принимать и еду, и питье, в связи с чем был составлен соответствующий акт, который подписал и сам Мехман Гусейнов. Состояние здоровья заключенного нормальное. Он полностью пользуется предоставленными ему законом правами», — заявлял Садыхов.

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