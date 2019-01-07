ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня в направлении погранично-боевых постов в Газахском и Агстафинском районах. С начала января с армянской стороны азербайджанские погранично-боевые посты «Газах» были обстреляны 81 раз, говорится в сообщении пресс-службы ГПС.

«6 января примерно в 15:35 выпущенная из снайперской винтовки СВД с армянских боевых позиций пуля калибра 7,62 мм угодила в ковш экскаватора, выполнявшего инженерные работы в 450 м от государственной границы. Срекошетив от ковша, пуля разбила оконное стекло кабины экскаватора. Никто в результате инцидента не пострадал», — сообщает ГПС.

Minval.az