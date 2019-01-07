Финалистка 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева скончалась. Об этом в Instagram написали другие участники шоу — Влад Кадони и Антон Мамон.

Воскобоева умерла в воскресенье, 6 января. Как отмечает телеканал «360», родственники экстрасенса не стали разглашать причину смерти, однако, по данным источника в экстренных службах, смерть наступила в результате продолжительной болезни.

Отмечается, что у участницы проекта остались двое маленьких детей — сын и дочь.

Синдаловской анонсировала в Instagram-аккаунте встречу «Рождественские гадания», которая должна была пройти 6 января в Санкт-Петербурге. Однако за день до мероприятия встреча была отменена в связи с личными обстоятельствами.

В 17-ом сезоне «Битвы экстрасенсов» Воскобоева вышла в финал и заняла четвертое место. Впоследствии она приняла участие в другом проекте — «Дневник экстрасенса». Экстрасенс позиционировала себя как «боевая ведьма».

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