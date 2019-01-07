Армянская диаспора Карагандинской области распространила в социальных сетях официальное заявление после убийства у ресторана в новогоднюю ночь.

В ночь на 1 января у одного из ресторанов в Караганде между группой молодых людей произошла драка с поножовщиной. В ней погиб один из участников конфликта. Полиция задержала семь человек, причастных к потасовке, пятеро из них взяты под арест. Еще один участник кровавого инцидента находится в межгосударственном розыске.

«Мы, армянская диаспора Карагандинской области, глубоко сожалеем о случившемся инциденте между молодыми людьми 1 января, повлекшем человеческую жертву. К сожалению, в этом инциденте приняли участие лица армянской национальности, — говорится в тексте заявления. — Мы скорбим и искренне выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего парня».

Minval.az