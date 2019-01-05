Полузащитник Александр Самедов расторг контракт со «Спартаком», сообщили в пресс-службе клуба. Отмечается, что они перестали сотрудничать по взаимному согласию, передает «Лайф».

Футболист поблагодарил руководство клуба и пожелал команде больших побед.

— Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить, — подчеркнул спортсмен.

Он также сказал «огромное спасибо» фанатам, которые поддержали его в январе 2017 года, когда Самедов вернулся в свой клуб после многолетнего отсутствия.

Самедов — воспитанник «Спартака», в его составе дебютировал в 2002 году. Однако спустя три года ушёл в «Локомотив», позже играл за «Динамо» и ФК «Москва». К красно-белым полузащитник вернулся лишь через 12 лет и вскоре завоевал титул чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.

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