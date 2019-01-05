Президент Петр Порошенко вылетел в Стамбул, где 6 января главе Православной церкви Украины Епифанию будет вручен томос об автокефалии ПЦУ. Об этом президент Украины написал в Facebook 5 января.

«Для меня большая честь вместе с новоизбранным предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием отбыть в Стамбул, где завтра произойдет долгожданное событие», — написал он.

Порошенко назвал предстоящее событие «новой эрой в истории мирового православия».

Тем временем, Вселенскому патриарху привезли текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Документ доставил иеромонах Лука, иконописец и каллиграф, передает ТСН.

Текст каллиграфически оформлен на пергаменте с благословения игумена Ксенофонтського монастыря на Афоне, архимандрита Алексея.

В воскресенье, на праздник Богоявления, во время Божественной литургии Патриарх передаст Томос митрополиту Епифанию.

Minval.az