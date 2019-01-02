«Азербайджанская армия встретила свое 100-летие на высоком уровне. Наша армия провела успешные операции против врага в апреле 2016 года и июне 2018 года».

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Он отметил, что президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев высоко оценивает деятельность армии: «Президент в своих выступлениях отметил, что эти операции являются показателем мощи армии, это историческая победа».

З. Гасанов напомнил, что во время парада, посвященного 100-летию азербайджанской армии, весь мир увидел военный потенциал Азербайджана: «Президент Ильхам Алиев дал понять противнику, что материально-техническая база азербайджанской армии находится на высоком уровне и лучше им освободить земли. За парадом следил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В мероприятии приняли участие высокопоставленные турецкие офицеры и министры. Это продемонстрировало всему миру наше братство, солидарность. На параде было показано самое современное оружие, и враги это увидели. Мы также видели их реакцию. Президент Ильхам Алиев заявил на параде, что показанное здесь оружие — это не все оружие азербайджанской армии. Я хотел бы особо подчеркнуть это».

В интервью Real tv З.Гасанов сказал, что основным вопросом, стоящим перед азербайджанской армией, является нагорно-карабахский конфликт, освобождение оккупированных Арменией территорий: «Президент Ильхам Алиев проводит очень успешную политику в этом направлении. Военная подготовка в армии находится на высоком уровне. Одним из показателей этого является наличие современного оружия и техники. Второй вопрос — это мастерство и профессионализм персонала. Сегодня азербайджанская армия на 90% состоит из профессиональных военных.

Недавно я был в одном из танковых подразделений, где встретился с танкистами. Танками управляют военные, находящиеся на военной службе не менее 3 лет. Это уже профессионалы. Все, кто управляет военной машиной, это сверхсрочники со стажем 5, 10 лет. Все это требует средств. Нынешние экономические возможности позволяют это. Надо формировать героический образ азербайджанского солдата”.

Министр отметил, что 80 процентов воинских частей в Азербайджане реконструированы: «В настоящее время ведется строительство 12 крупных воинских частей, и работы, вероятно, будут завершены в 2019 году. В начале следующего года будет завершена реконструкция военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, и мы планируем его открытие».

Minval.az