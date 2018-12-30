Сторонник террористического течения Фетуллаха Гюлена Мехмет Гелен доставлен из Азербайджана в Турцию.

Операция по задержанию Гелена, находившегося в международном розыске, осуществлена сотрудниками Национальной разведывательной организации (MİT) Турции.

По информации агентства «Анадолу», сотрудники турецкой разведки вели наблюдение за сторонником Гюлена, который ранее работал преподавателем в одной из школ, открытых сторонниками Гюлена в Азербайджане.

После предотвращения попытки переворота в Турции эти школы были закрыты.

Операция по задержанию Мехмета Гелена была осуществлена после того, как тот попытался по поддельному паспорту покинуть Азербайджан и направиться в Беларусь.

Сотрудники правоохранительные органов Беларуси вернули преступника в Баку, где его и задержали сотрудники MİT.

Minval.az