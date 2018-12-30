Футболист испанской «Барселоны» Жерар Пике окончательно оформил сделку по приобретению футбольного клуба «Андорра». В субботу руководители клуба и компании Cosmos – компании Пике, пришли к соглашению о сделке. Однако ее условия между сторонами не известны.

Одним из обязательств нового владельца станет погашение долга в размере 200 тысяч евро, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на официальный Facebook «Андорры». На данный момент клуб выступает в пятом дивизионе чемпионата Испании.

Его лучшим результатом в истории является второе место в третьем дивизионе испанского футбола в сезоне 1988/89.

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