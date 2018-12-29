Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье отказался от титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, которым владел с 2015 года, сообщает «Спорт-Экспресс»

По словам спортсмена, он не хочет, чтобы его лишили титула, который он «всеми силами» защищал в течение трех с половиной лет, потому принял решение добровольно уступить его.

«Титула лишают, если ты что-то сделал не так, но это не про меня. Я бы предпочел уйти с поднятой головой, чем в книгах будут писать, что меня лишили пояса. Ни один чемпион не был более активным, чем я. Моя история не будет включать в себя историю о том, как я был лишен титула. Они могут забирать его», — заявил он.

Напомним, что Кормье провел 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых одержал 22 победы.

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