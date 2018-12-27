Матч чемпионата Италии между «Интером» и «Наполи» завершился стычками фанатов.
Согласно сообщению Football italia, четыре болельщика неаполитанской команды получили ножевые ранения. Один из них госпитализирован, так как его рана оказалась тяжелее, чем у других.
Он позднее скончался в больнице.По словам начальника полиции Милана, Марчелло Кардоны, в беспорядках приняли участие более 100 фанатов.
Напомним, что игра завершилась со счётом 1:0. Победу одержал «Интер», который в чемпионате занимает третье место, а «Наполи» второе.