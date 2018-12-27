

Матч чемпионата Италии между «Интером» и «Наполи» завершился стычками фанатов.

Согласно сообщению Football italia, четыре болельщика неаполитанской команды получили ножевые ранения. Один из них госпитализирован, так как его рана оказалась тяжелее, чем у других.

Кроме того, фаната «Интера» сбил фургон предположительно, с болельщиками «Наполи».

Он позднее скончался в больнице.По словам начальника полиции Милана, Марчелло Кардоны, в беспорядках приняли участие более 100 фанатов. «Это очень серьёзный инцидент. Поэтому я попрошу Комитет по общественному порядку запретить фанатам «Интера» посещать выездные игры до конца сезона и закрыть их сектор на стадионе «Сан-Сиро» до 31 марта 2019 года или на пять игр чемпионата и одну в Кубке Италии», -заявил он.

Напомним, что игра завершилась со счётом 1:0. Победу одержал «Интер», который в чемпионате занимает третье место, а «Наполи» второе.

Minval.az