Заведующий юридическим отделом Аппарата главы Исполнительной власти города Баку Сани Насибов, заведующий отделом капитального строительства и ремонта Джунейт Исмайлов и заведующий сектором по кадровым вопросам Гюлара Мурсалиева освобождены от занимаемых должностей.

Как сообщает Report, в связи с этим глава исполнительной власти города Эльдар Азизов подписал соответствующий приказ.

На должность заведующего сектором по кадровым вопросам Исполнительной власти назначена Илаха Гасанзаде.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 ноября подписал распоряжение, согласно которому Эльдар Азизов был назначен главой Исполнительной власти города Баку.

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