Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана проводит интенсивные расследования в целях установления и предотвращения разведывательной деятельности иностранных органов спецслужб в Азербайджане.

Как говорится в сообщении пресс-службы СГБ, в результате осуществленных оперативных мер было установлено, что представители зарубежных спецслужб на протяжении долгих лет осуществляли в Азербайджане скрытую разведывательно-шпионскую деятельность, состоящую из многоэтапной разведывательной деятельности, организации секретных встреч на территории соседних государств и формирования каналов по привлечению к своей деятельности сотрудников спецслужб Азербайджана.

Соответствующие лица были привлечены к ответственности за предательство Родины в форме шпионажа и других преступных деяний, раскрыты настоящие и придуманные личности, необходимые для деятельности зарубежных спецслужб, их разведывательная методика, раскрыта до первоначального источника и обезврежена их разведывательно-шпионская деятельность.

Было установлено, что привлеченный зарубежными спецслужбами к сотрудничеству в обмен на материальный интерес гражданин Азербайджана Исмаилов Закир Алибала оглу 1959 года рождения в период своей деятельности в бывшем Министерстве национальной безопасности в качестве начальника отдела и на других должностях, осуществлял деятельность во вред государственной безопасности и национальных интересов Азербайджана.

За этот период он информировал зарубежные спецслужбы о документах по контрразведывательной деятельности, личном составе и других секретных данных.

После выхода на пенсию в 2015 году он, используя свои бывшие связи и возможности, регулярно передавал зарубежным спецслужбам информацию об изменениях в местных органах спецслужб, а также возможные способы осуществления разведывательной деятельности против спецслужб Азербайджана.

Во время расследования была обнаружена скрытая и зашифрованная переписка З.Исмаилова с сотрудниками иностранных спецслужб, отправленные им документы, электронные носители с собранной там секретной информацией, а также аудиозаписи и другие многочисленные материалы, представляющие значимость по данному делу.

В результате, З.Исмаилов был арестован по статье 274 (предательство Родины) УК АР.

Также было установлено, что Юсифзаде Бахруз Яшар оглу 1977 года рождения, во время своих визитов за рубеж после увольнения в запас из органов спецслужб посредством гражданина зарубежной страны, привлеченного им ранее к секретному сотрудничеству, организовал встречи с сотрудниками зарубежных спецслужб, привлечен ими к сотрудничеству в обмен на материальные блага, получил от них поручение попытаться снова устроиться на работу в любой структуре спецслужб Азербайджана.

Его деятельность была раскрыта в процессе реализации поручения.

Были добыты многочисленные видео и другие материалы о получении Б.Юсифзаде материальных средств в обмен на согласие, осуществлять шпионскую деятельность против Азербайджана.

Он также был арестован по обвинению в предательстве Родины.

В настоящее время продолжаются соответствующие оперативно-разведывательные мероприятия по уголовному делу.

Minval.az