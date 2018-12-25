Азербайджан готов обеспечить безопасность армянского населения Нагорного Карабаха и предоставить им право самоуправления на высоком уровне. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров во вторник, 25 декабря, в интервью государственным СМИ.

«Наша страна, аналогично тому, как она обеспечивает безопасность своих граждан-представителей прочих этнических групп, готова в соответствии со своими международными обязательствами сделать это и в отношении граждан армянского происхождения в Нагорном Карабахе», — заявил Э.Мамедъяров.

Министр также подчеркнул готовность официального Баку «предоставить армянскому населению в Нагорном Карабахе право самоуправления на высоком уровне в рамках международно признанных границ Азербайджанской Республики».

«Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона готова вернуться к родным очагам, и этот аспект был вновь озвучен в недавно сделанном заявлении общины», — сказал он.

Мамедъяров отметил, что в прошлом существовали контакты между азербайджанской и армянской общинами Нагорно-Карабахского региона, но, «к сожалению, в результате действий прежнего руководства Армении эти контакты были прерваны».

«Знаете, невозможно взять земли и переехать с ними в иное место. После урегулирования конфликта, конечно же, эти две общины должны будут жить вместе. Именно поэтому важно восстановление контактов между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха и поощрение этих контактов», — отметил Мамедъяров.

Minval.az