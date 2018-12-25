Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Воскеван, Воскепар Ноемберянского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Ферехли, Газахского района, в селе Геяли Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Карвенд Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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