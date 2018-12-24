Вашингтон вскоре начнет давить на Армению по вопросу уступок по Карабаху, сказал на пресс-конференции в понедельник глава центрального офиса «Ай дат» и ответственный по политическим вопросам партии «Дашнакцутюн» Киро Маноян.

По его словам, «внутренние процессы в Армении позволили Азербайджану внести определенные коррективы в подходы к переговорам».

«Армения уже не говорит о реализации договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге, потому что премьер-министр страны договорился с президентом Азербайджана об уменьшении нарушений режима прекращения огня», — цитирует Манояна «Спутник».

По его словам, контроль над сохранением режима прекращения огня должен был быть усилен путем установки оборудования и расширения офиса личного представителя действующего главы ОБСЕ.

«В будущем Азербайджан может увеличить частоту нарушений режима прекращения огня, попытаться пойти на шаги, схожие с апрельскими 2016 года. В этом случае контроль будет очень слабым, понять, кто нарушал перемирие будет сложно», — отметил Маноян.

Он считает, что в скором времени на Армению начнется давление, в частности из США. От Еревана будут требовать уступок в вопросе Карабаха.

«Это не значит, что Армения уступит этому давлению, но давление будет», — сказал Маноян.

По его мнению, «без реализации соглашений, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге, переход к непосредственному решению конфликта опасен для Армении».

Minval.az