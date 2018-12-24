Уголовное дело экс-председателя правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангира Гаджиева и еще 21 человека взято на производство.

Дело будет рассмотрено в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаика Ганиева.

Дата подготовительного заседания суда еще не известна, пишет Репорт.

По официальным данным, в результате проведенного следствия возникли подозрения, что на основе поручений председателя правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангира Гаджиева в 2001-2015 годы были проведены незаконные вексельные операции на сумму 3,4 млрд долларов и 987 млн евро.

У следствия возникли основательные подозрения в том, что в результате незаконных операций Дж.Гаджиева, его знакомого Дуньямина Халилова и еще 20 людей, была присвоена преступным путем сумма в размере 4,7 млрд манатов, тем самым был нанесен большой ушерб ОАО «Международный банк Азербайджана».

По итогам расследования Дж.Гаджиеву и еще 21 человеку предъявили обвинение в присвоении, следствие по уголовному делу было завершено и передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Дж.Гаджиев был осужден на 15 лет лишения свободы.

Minval.az