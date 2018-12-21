Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с днем рождения.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения.

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный политический деятель, настоящий лидер своей страны. Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление стратегического партнерства между нашими государствами.

Дорожу сложившимися между нами отношениями. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Прошу передать сердечный привет Вашей семье», — говорится в поздравлении.

Президента Азербайджана Ильхама Алиева также поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Хотел бы особо отметить Ваш большой личный вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений, базирующихся на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства», — отмечается в поздравлении Дмитрия Медведева.

Российский премьер подчеркнул, что И.Алиев «уделяет постоянное внимание развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных совместных проектов в промышленности, инфраструктуре и энергетике»

«Убежден, что наращивание практического взаимодействия, расширение межрегиональной кооперации и деловых связей в полной мере отвечают интересам России и Азербайджана», — отметил Д.Медведев.

Minval.az