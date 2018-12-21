Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил главу Исполнительной власти Хазарского района Баку Гюлагу Байрам оглу Исламова от занимаемой должности.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента в пятницу.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил главу Исполнительной власти Хазарского района Баку Гюлагу Байрам оглу Исламова от занимаемой должности.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента в пятницу.
Дата: 2018/12/21 16:32
Раздел: Азербайджан, Важно
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