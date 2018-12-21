Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил главу Исполнительной власти Хазарского района Баку Гюлагу Байрам оглу Исламова от занимаемой должности.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента в пятницу.

Minval.az