Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс.

Документ, за исключением некоторых статей, вступит в силу с 1 января 2019 года.

Согласно одной из поправок, с работающих в частном секторе и ненефтегазовой отрасли физических лиц с ежемесячным доходом до 8 тыс. манатов будет удерживаться подоходный налог в размере 0%, с ежемесячным доходом выше 8 тыс. манатов – в размере 14% с суммы, превышающей 8 тыс. манатов. Поправка вступит в силу с 1 января 2019 года сроком на 7 лет, отмечает Репорт.

Кроме того, увеличиваются акцизные ставки на импорт автомобилей.

Так, при объеме двигателя до 2 000 кубических сантиметров — за каждый кубический сантиметр объема двигателя будет взиматься 0,30 маната (сейчас — 0,20 маната),

— при объеме двигателя до 3 000 кубических сантиметров — 600 манатов (сейчас 400 манатов) + 5 манатов (сейчас 3 маната) за каждый кубический сантиметр для части 2 001-3 000 кубических сантиметров объема двигателя,

— при объеме двигателя до 4 000 кубических сантиметров — 5 600 манатов (сейчас 3 400 манатов) + 13 манатов (сейчас 8 манатов) за каждый кубический сантиметр для части 3 001-4 000 кубических сантиметров объема двигателя,

— при объеме двигателя до 5 000 кубических сантиметров — 18 600 манатов (сейчас 11 400 манатов) + 35 манатов (сейчас 20 манатов) за каждый кубический сантиметр для части 4 001-5 000 кубических сантиметров объема двигателя,

— при объеме двигателя свыше 5 000 кубических сантиметров — 53 600 манатов (сейчас 31 400 манатов) + 70 манатов (сейчас 40 манатов) за каждый кубический сантиметр для части объема двигателя свыше 5 000 кубических сантиметров.

Импортируемые в Азербайджан автобусы также внесены в перечень подакцизных товаров.

Так, к ст. 190 (Перечень и налоговые ставки подакцизных товаров) добавлен пункт 190.4.1-1. Акцизная ставка для ввозимых автобусов будет предусмотрена в следующем размере:

— при объеме двигателя до 4 000 кубических сантиметров за каждый кубический сантиметр объема двигателя — 2 маната,

— при объеме двигателя до 6 000 кубических сантиметров — 8 000 манатов + 4 маната за каждый кубический сантиметр для части 4 001-6 000 кубических сантиметров объема двигателя,

— при объеме двигателя до 8 000 кубических сантиметров — 16 000 манатов + 6 манатов за каждый кубический сантиметр для части 6 001-8 000 кубических сантиметров объема двигателя,

— при объеме двигателя до 10 000 кубических сантиметров — 28 000 манатов + 8 манатов за каждый кубический сантиметр для части 8 001-10 000 кубических сантиметров объема двигателя, при объеме двигателя свыше 10 000 кубических сантиметров — 44 000 манатов + 10 манатов за каждый кубический сантиметр для части объема двигателя свыше 10 000 кубических сантиметров.

Согласно ст. 190.4.1-2, при ввозе автобусов с датой производства выше 1 года и пробегом свыше 100 тыс. км, вышеуказанные акцизные ставки рассчитываются с коэффициентом 1,5.

Согласно другой поправке, физическим лицам – потребителям может быть возвращено 15% от суммы НДС при безналичных расчетах и 10% при наличных расчетах в объектах розничной торговли и общественного питания (за исключением товаров нефтегазовой отрасли).

Minval.az