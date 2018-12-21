Убийство бывшего сотрудника упраздненного ныне министерства национальной безопасности с применением огнестрельного оружия совершено в Хатаинском районе. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в районном Управлении полиции.

По данным прокуратуры района, убитым оказался 45-летний Вахабов Фариз Мирзахид оглу. Преступление было совершено 20 декабря во дворе дома, где проживал Вахабов. В 19:26, когда мужчина припарковывал свою машину, неизвестный, подбежав, выстрелил в него несколько раз. Две пули угодили бывшему сотруднику спецслужб в лицо и в грудь. Мужчина скончался прямо на месте.

Убийца скрылся после совершения преступления. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Пока неизвестно, из какого оружия стрелял киллер. Сыщики пытаются установить личность стрелявшего.

Между тем, по предварительным данным, ранее Вахабов являлся сотрудником упраздненного МНБ, но уволился оттуда по состоянию здоровья, после чего занялся бизнесом. Одна из наиболее вероятных версий следствия на сегодняшний день указывает на то, что убийство могло быть совершено из-за столкновения бизнес-интересов.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Minval.az