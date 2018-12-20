МГИМО МИД РФ ведет работу по открытию филиалов института в Баку и Ташкенте и созданию подразделения на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместном заседании Наблюдательного и Попечительского совета МГИМО.

«МГИМО укрепляет свои позиции за рубежом, — отметил министр. — Совместно с Азербайджаном и Узбекистаном МГИМО ведет подготовительную работу по созданию своих филиалов».

По словам главы российского МИД, в настоящий момент в устав университета вносятся соответствующие изменения для открытия филиалов в Азербайджане и Узбекистане.

«Конечно, этот шаг будет способствовать расширению российского гуманитарного присутствия на пространстве СНГ», — цитирует ТАСС Лаврова.

Minval.az