Эксклюзивное интервью президента Группы Компаний «Интер-Север» Физули Мамедова газете «Ени Мусават»:

— Физули муаллим, в последние дни в СМИ Азербайджана и соцсетях широко обсуждают вашу инициативу взять на себя выплату выделенной государством компенсации семьям шехидов. Ваше предложение было встречено среди общественности неоднозначно. Кто-то благодарит, кто-то предлагает не брать на себя обязательства государства, а кто-то и вовсе считает, что вы не правы. При таком обилии обсуждений, не хотите ли пересмотреть свое решение?

— После того, как вопрос о выплате компенсаций был вынесен на суд общественности, я внимательно слежу за его развитием. Нисколько не сомневаюсь, что люди, которым должна быть выплачена компенсация, получат ее от государства. У азербайджанского государства достаточно на это и воли, и возможности. Однако в вопросе этом открыто чувствуется халатность и безответственность чиновников. В любой нации отдавшим свои жизни за родную землю поклоняются. Нельзя забывать, что матери шехидов, которые сталкиваются сегодня с чиновничьим волокитством и обивающие пороги госуправлений и госучреждений, потеряли сыновей своих во благо Азербайджана. Каждый азербайджанец должен оберегать и проявлять максимум уважения к этим семьям. Эти женщины – матери каждому из нас. Как мы ценим наших матерей, так и не должны допускать, чтобы матери шехидов испытывали трудности. В последние годы мы являемся свидетелями заботы государства, проявляемой к семьям шехидов и ветеранов. Я очень хорошо знаю, как глава государства чувствителен к этой теме. Несколько дней назад господин президент предоставил ветеранам Карабаха и семьям шехидов новые квартиры. Насколько я знаю, для детей этой категории лиц в области образования существуют льготы. Все это является показателем последовательной политики государства в этом вопросе. Когда вижу, что матери шахидов обивают пороги госструктур, чтобы получить какие-то средства, а обеспечение закона должно пройти через определенные процедуры, тогда как социальное положение семей — не терпит, то я, проявив добрую волю, выражаю готовность выплатить определенную часть нужд этих семей. К сожалению, кто-то от этого забеспокоился, развернув в СМИ кампанию против меня. Я родился в Азербайджане и являюсь сыном этой земли. И я остаюсь азербайджанцем, вне зависимости от того, гражданином какой страны являюсь сейчас. Окружающие меня люди самых разных национальностей– будь то предприниматели, представители интеллигенции, деятели культуры или рядовые работники – все они принимают меня таким. Я человек, который живет радостью и печалью Азербайджана. Однако привязанность моя чисто духовная, поскольку в моей стране у меня, кроме могилы родителей ничего нет.

Даже приезжая в Азербайджан, друзья знают, я располагаюсь в отеле. На протяжении 30-ти лет я занимаюсь общественной деятельностью. Знаю обо всех происходящих в стране событиях и процессах в социальной, общественной жизни. Как азербайджанец, как предприниматель, как человек, любящий свое государство, считаю своим долгом быть рядом со своим народом, когда возникают какие-то проблемы. Долгое время я являюсь президентом Культурного Фонда Азербайджанцев Мира. В этом Фонде вместе с мной есть предприниматели, которые успешно строят свою карьеру. Все мы хотим сделать что-то для Азербайджана. Идею оказания помощи в вопросе выплаты выделенного государством для семей шехидов пособия я выдвинул в рамках социального проекта по линии Фонда Культуры Азербайджанцев Мира. И даже если шехидов в этой жизни нет, их семьи должны быть окружены заботой государства и общества. А что касается происходящего, то за этим стоят люди, общественное сознание которых еһе не сформировалось, они без понятия о происходящих в мире процессах. Я поинтересовался теми, кто тиражирует эти статьи и испытал, по правде говоря, сожаление. Эти люди почему-то очень быстро забыли свое прошлое. В 90-х годах прошлого века, когда мы участвовали в строительстве нашего государства, они вели пропаганду против общенационального лидера Гейдара Алиева и его команды. Выдвигали неподобающие обвинения против общенационального лидера и его семьи. Сегодня мы находимся там, где были прежде, оставшись привязанными к независимому, сильному Азербайджану, не изменив своему пути. Из-за кампании, проводимой теми, кто действует согласно своим мелким личным интересам, мы ни с пути своего не свернем, ни от идеи не откажемся. Если они обратят внимание на практику таких развивающихся государств, как Азербайджан, то увидят, что предприниматели всегда играли активную роль в решении проблем. Правительства обращаются к предпринимателям, диаспорским структурам для разрешения каких-то конкретных вопросов, создают успешное сотрудничество. Мы хотим видеть Азербайджан сильным государством, граждане которого обеспечены, а общество – находится на пути развития. На этом пути мы всегда рядом с Азербайджанским государством. Мы открыто заявляем о своих намерениях. В любой момент мы готовы выплатить эти средства. Какое решение не приняло бы Азербайджанское государство, мы его выполним.

— В этих статьях в ваш адрес выдвигают обвинения в том, что якобы выделенные вами 3 млн. манат на восстановление освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы на самом деле были использованы вашими сторонниками в качестве рекламы. Можно ли услышать о произошедшем из ваших уст?

— Bсему виной отсутствие информации. Так как я не люблю говорить о совершенных мною делах, то в большинстве своем статьи обо мне становятся плодом воображения, которые не всегда опирается на здравый смысл. Освобождение территорий Азербайджана от армянской оккупации является моей самой большой целью. Думаю, что это так для каждого азербайджанца – носителя национального сознания. В течение всей своей общественной деятельности я всегда пытался быть опорой ветеранам и семьям шехидов. Никогда эта тема с рекламой связана не была, наоборот, я всегда пытался устранить проблемы там, где они были.

В прошлом году в соцсетях я увидел видеообращение некого Арзу Мамедова – ветерана апрельских событий к официальным структурам во главе с президентом. Проблема была связана с жильем. Местная исполнительная власть многократно обещала помочь, но проблема так и не решалась. Этот ветеран по имени Арзу лишился в боях одной руки, а значит и трудоспособности. Я дал указание тут же с ним связаться. В кратчайшие сроки он был обеспечен жильем. Хоть я и не люблю об этом говорить, тем не менее, вынужден сейчас сказать вам об этом. Если бы я это делал, как утверждают, для рекламы, то провел бы ту церемонию среди представителей СМИ. На самом деле СМИ сами должна тиражировать такого рода примеры, должны оказывать информационную поддержку для привлечения к таким делам предпринимателей, работающих за рубежом. Думаю, что это очень важно для повышения духа патриотизма, в котором так сильно нуждается наше общество. Если правильно организовать это дело, чтобы ветераны, семьи шехидов не сходили с повестки дня, тогда чиновники не смогли бы подвергать их бюрократической волоките, а для вредного космополитизма, так широко обсуждаемого в стране, не осталось бы места. Я хочу открыто заявить, что пережил огромную радость и чувство гордости, когда азербайджанская армия освободила Джоджук Марджанлы. Потому что, наконец-то, после долгих лет поражения, армия наша смогла разрушить этот синдром, освободить часть территории от оккупации. И самое главное, Азербайджан смог доказать рост своей военной мощи, а также возродить большую надежду на освобождение всех оккупированных земель. Безусловно, что в этой ситуации, как бизнесмен, любящий свою страну человек, я должен был предпринять все от меня зависящее и быть рядом со своим государством. Решение, принятое государством для обустройства освобожденной территории, было очень важным. Через несколько дней после этой победы я заявил о готовности выделить определенную сумму для поддержки процесса восстановления территории. Этот вопрос был вынесен на обсуждение Фонда Культуры Азербайджанцев Мира, было решено по линии этой структуры выделить 3 млн. манат. СМИ растиражировали эту информацию. С этой целью я прибыл в Баку, связался с официальными лицами, сообщив им о своих намерениях. Рассказывая о направлениях расходов, сказал, что средства эти – пожертвование. Азербайджанское государство само определит его назначение – может больницу построить, дорогу провести, направить на развитие иной инфраструктуры. Мы в этот процесс вмешиваться не будем. Идея хоть и была воспринята положительно, тем не менее, было сказано, что у Азербайджана широкие возможности для восстановления Джоджук Марджанлы, все потребности будут оплачены на официальном уровне. Мне посоветовали продолжить консультации с Минобороны, где было заявлено о целесообразности использования этих средств для улучшения жилищных условий семей шехидов и ветеранов. Это действительно одна из важных задач, стоящих перед нашим государством, я сразу принял это предложение. Создали рабочую группу, Минобороны озвучило свои предложения. До сегодняшнего дня 13-ти военным и двум семьям шехидов с плохими жилищными условиями были выданы квартиры. В марте 2019 года в канун Новруз байрамы планируется обеспечить жильем еще 7 семей ветеранов. При этом учитываются пожелания будущих хозяев квартир. Каждая квартира отремонтирована, обеспечивается необходимым оборудованием, мебелью. Еще раз повторяю, что процесс абсолютно прозрачный. Все обговорено с госструктурами, и работа продолжается. Что касается утверждения, что выделенные для восстановления Джоджук Марджанлы средства это всего лишь слова, то скажу, что строить кампанию по очернению на столь деликатных вопросах противоречит, в первую очередь, нашим национальным интересам. Долг каждого гражданина Азербайджана вне зависимости от того, где он живет или работает, находиться во время трудностей рядом с государством.

Те, кто занимается кампанией очернения, должны знать, что на территории Азербайджанского государства нет не контролируемых процессов. А поднимать пустую шумиху – себе же во вред. Еврейская и армянская диаспоры всегда ставятся нам в пример. На протяжении долгих лет мы слышим, как армянская диаспора поддерживает армянское государство. Единство армян, фанатическая преданность армянской диаспоры своей нации и родине имели место на протяжении всей истории. Даже жившие в СССР армяне всегда получали поддержку проживающих в США и Европе армян. После распада СССР эта поддержка еще более усилилась. В последние годы посредством общих друзей мы общаемся с гражданами Италии, которые ездят в Карабах. Они рассказывают о том, как армянская диаспора тратит миллионы на оккупированные земли Азербайджана. На проложенных дорогах, построенных административных зданиях ставятся и прибиваются таблички с названием финансирующих организаций. В Карабах и в Армению приглашаются крупные бизнесмены армянского происхождения, выделяются пожертвования на реализуемые государством проекты. Как предприниматель, и как азербайджанец не могу оставаться равнодушным к этой информации… Как это возможно, чтобы проживающий в далекой точке мира армянский предприниматель создавал на нашей земле условия для жизни своей нации. А мы для решения существующих в стране проблем не можем поддержать государство и не делаем все, что возможно? Еще раз повторяю, что вопрос этот добровольный. Каждый предприниматель, обладающий национальным сознанием, должен с чувством большой гордости выделять по возможности для своего государства средства. Потому как никакой успех в бизнесе, высокий результат в деловом мире не может человека заставить пережить бескрайнюю гордость за свое государство, свою нацию.

Несомненно, нельзя сравнить экономические возможности Азербайджана и Армении. Азербайджан годами реализует крупные региональные проекты, у нас нефтегазовая страна. Наши национальные богатства дают возможность удовлетворять потребности граждан страны, а также увеличивать ее экономический потенциал. Армения же годами барахтается в экономических проблемах. Однако в любом случае, Азербайджан страна молодая. И проблемы будут, и трудности, и много дел для построения здоровой и крепкой системы. В каждом своем выступлении господин президент касается этих моментов, конкретно и четко указывая на задачи государства. Думаю, что каждый азербайджанец, в сердце которого живет любовь к родине и имеющего материальные возможности, почтет за долг быть рядом со своим государством, когда это необходимо.

— Вы сказали о поддержке армянской диаспоры, оказываемой Армении. За последние два года вы являлись одним из тех, кто занимал самую активную позицию в деле азербайджанской диаспоры в Европе. Вы взяли на себя организацию ряда мероприятий. По вашей инициативе была сделана конкретная работа по усилению диаспорского движения. Однако впоследствии вам пришлось отойти от диаспорской работы. Если сказать точнее, вы были отстранены от должности первого вице-президента Конгресса Азербайджанцев Европы. Что произошло в азербайджанской диаспоре Европы?

— 24 декабря в Москве мы отметим 30-летие Азербайджанского диаспорского движения. Внутри этого процесса мы находимся с момента начала процесса, а точнее с 1988 года. Мы не чурались никакой работы, которая могла бы усилить азербайджанскую диаспору. Конгресс азербайджанцев Европы был создан в немецком городе Кельн в 2004 году. В 2017 году Комитет по диаспоре пригласил меня на свой 6 съезд. Эти заседания я посещал на протяжении многих лет в качестве стороннего наблюдателя, активиста диаспоры. Выдвижение моей кандидатуры на пост первого вице-президента этой структуры для меня было неожиданным. На том заседании были и представители официального Баку, все положительно оценили эту идею. Мне было сказано, что в моем опыте нуждаются, чтобы усилить работу Конгресса азербайджанцев Европы, а также внести новизну в диаспорское движение в Европе. До 2017 года о существовании КАЕ знали в довольно узких кругах. Конгресс никогда не числился в числе структур, отличающихся своим авторитетом или активной деятельностью. В ходе обсуждений все поддержали выдвинутые мною концептуальные мысли. Я предложил установить здоровые деловые отношения с действующими не только в Германии, но и в других странах структурами, чтобы мы могли сформироваться как структура, защищающая интересы азербайджанцев на европейском пространстве и опирающаяся на идею, усиливающую традиции государственности. И самое главное в стране, где мы осуществляем деятельность, построить долгосрочное сотрудничество с представителями науки, политики, культуры, институтами гражданского общества, СМИ, создать лобби в различных странах.

Наконец-то, мы смогли снять в аренду помещение, «мы должны навсегда отказаться от практики «сами говорим, сами слышим». Не хочу раскрывать детали, однако для информации скажу, что в течение полутора лет – период, когда я занимал пост первого вице-президента– мы выделили серьезные средства для этой структуры, обеспечили участие в заседаниях авторитетных на местном уровне и уровне страны лиц. Мы были фактичекски главными спонсорами структуры. Однако впоследствии начался какой-то непонятный для меня до сих пор процесс. Не люблю говорить о том, в чем не уверен, поэтому не могу однозначно ответить на вопрос, что происходит в диаспоре, для меня это сложно. Согласно первичным анализам, могу сказать, что те, кто не может принести деятельности диаспоры успеха, перекрывают путь тем, кто это сделать может, как бы монополизируя эту сферу. Цель в том, чтобы продолжить деятельность «диаспоры» на уровне кружков. Причем в этом деле они не гнушаются открыто нарушать Устав структуры. Сахиль Гасымов в августе, когда все находились в отпуске, распространил в прессе информацию, будто бы состоялось заседание Правления Конгресса, на котором были приняты некоторые решения. Для того, чтобы информацию проверить, мы по одному связались с теми, чьи имена мелькнули в информации, выяснилось, что все они заняты своими делами в различных странах, заседания Правления не было, в прессу была дана ложная информация. Последующие процессы внесли ясность в вопрос. Просто членов Конгресса пытались рассорить, создать проблемы. Впоследствии те, кто якобы подписал этот «документ» выступали с заявлениями в прессе, согласно которым они ничего о происходящем не знали. То есть это была составная часть одной кампании. Конечно же, мы могли вынести этот вопрос на правовой уровень в той же Европе, поскольку законы были однозначно на моей стороне. Однако я подумал, зачем тратить время на абсолютно бездейственную структуру, лучше заняться чем-либо серьезным. Значимость каждого человека и структуры измеряется делами. Больше всего беспокоит то, что такой неверный опыт удаляет или выводит из игры авторитетных людей, которые на самом деле хотят что-то сделать во благо Азербайджана. Поэтому они к вопросу оказания поддержки азербайджанской диаспоре или занятию благотворительностью в Азербайджане относятся предельно осторожно. А во многих случаях предпочитают вовсе оставаться сторонними наблюдателями. Мы хотим изменить эту тенденцию. Похоже, мы попрали интересы тех, кто рассматривает диаспорские структуры как свои частные объекты, желая видеть их на уровне бессмысленных «кружков». Очень надеюсь, что для Азербайджана, находящегося в состоянии войны, граждане которого рассыпались по различным странам мира, в очень важном вопросе диаспоры эта неверная и ложная тенденция будет в кратчайшие сроки устранена, и для этого будут предприняты серьезные усилия.

Aйгюн Мурадханлы

Minval.az