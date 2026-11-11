Переговорный процесс по завершению российско-украинской войны в его нынешнем виде не имеет ничего общего с поиском реального мира, а служит лишь инструментом политических манипуляций. Такое мнение в комментарии для Minval Politika высказал украинский публицист и журналист Виталий Портников.

Анализируя консультации в Абу-Даби, эксперт подчеркивает, что дипломатического решения у конфликта на данном этапе не существует, а главные сценарии будущего определяются на поле боя и в сфере экономической устойчивости.

Консультации в Абу-Даби, по оценке Виталия Портникова, носят «исключительно имитационный процесс», который связан не с поиском компромиссов, «сколько с предвыборной кампанией в Соединенных Штатах и стремлением президента Путина предоставить президенту Трампу некий предвыборный подарок в виде собственной конструктивности и готовности завершить войну».

Журналист характеризует происходящее как «спецоперацию Осло», которая началась при участии Трампа и Путина с дизельной сделки, но в итоге так и не была реализована.

«В дальнейшем эта цепочка контактов продолжалась переговорами Владимира Зеленского, Александра Стубба, премьера Стёре, а также американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, поездкой Уиткоффа в Санкт-Петербург и его договоренностями с Путиным о проведении этих переговоров», — сказал политолог.

Однако, как отмечает Портников, фаза переговоров в Абу-Даби лишь подводит черту под этой операцией, которая «в результате не принесла Дональду Трампу никаких реальных очков в предвыборной кампании и в результатах промежуточных выборов в Соединенных Штатах».

«Именно поэтому уже в ближайшее время об этих переговорах в Абу-Даби забудут, даже если они формально получат продолжение в виде нового имитационного процесса», — уверен собеседник.

Говоря о позициях сторон и фундаментальных условиях прекращения огня, Портников указывает на иллюзорность надежд на дипломатию.

«Российско-украинская война, начатая Москвой в 2014 году и перешедшая в большую фазу в 2022-м, не имеет вообще никакого дипломатического решения и уж тем более никак не связана с территориальными уступками Украины или разговорами о неких мифических гарантиях безопасности как для Украины, так и для России, потому что Россия не нуждается в них, а Украине эти гарантии никто предоставить не может», — указал эксперт.

Оценивая дальнейшее развитие событий, публицист выделил два возможных сценария:

«Это либо масштабирование войны и перехода ее с территории Украины на территории европейских стран, поскольку окно возможности для Путина в этом ключе еще есть в два года пребывания Трампа в Белом доме». «Либо затухание войны в случае, если Украине удастся уничтожить энергетические ресурсы Российской Федерации и поставить российскую экономику на колени, заставив Москву разбираться собственными трудностями, социальными проблемами и другими последствиями такого энергичного удара по экономике России», — считает публицист.

Подводя итог, Виталий Портников резюмирует, что именно второй сценарий является «одним из немногих реальных путей завершения российско-украинского конфликта в двадцатых-тридцатых годах нашего столетия».

Относительно перспектив дипломатического процесса и текущего баланса сил для Minval Politika высказался и политический аналитик Фёдор Крашенинников.

По его мнению, делать окончательные выводы о дипломатической развязке пока преждевременно, однако очевиден перекос в переговорных позициях в пользу Москвы и риски, которые несет за собой принуждение к территориальным уступкам.

Оценивая динамику встреч и то, насколько они приближают стороны к миру, эксперт призывает к сдержанности в прогнозах. При этом, разбирая баланс сил и вопрос о том, кто удерживает инициативу, аналитик указывает на преимущество РФ, обусловленное действиями Вашингтона.

«Очевидно, что Россия находится в более сильной позиции, особенно в ситуации, когда США фактически помогают ей давить на Украину, а Европа исключена из переговоров», — сказал эксперт.

Комментируя возможность достижения компромисса по территориям и гарантиям безопасности без риска превратить соглашение в отсрочку новой войны, эксперт подчеркнул, что опасность кроется в самом факте принуждения:

«Я думаю, можно найти компромисс. Но зачинщиком нового конфликта может оказаться та сторона, которую заставят признать территориальные потери, а не та, которая получила меньше, чем планировала».

Отвечая на вопрос о том, не пытается ли Москва использовать украинский трек для пересмотра всей архитектуры безопасности в Европе, Крашенинников подтвердил, что глобальные притязания Кремля остаются ключевым двигателем событий:

«Она именно это и пытается сделать и никогда не скрывала такой цели — собственно, и война отчасти началась ради этого».

Анализируя мотивы Белого дома и то, чего добивается Дональд Трамп — устойчивого мира или внешнеполитического бонуса, — аналитик отметил прагматичный и многовекторный подход американского лидера: