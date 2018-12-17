Азербайджанская общественность уже привыкла к нереалистичным претензиям, выдвигаемым время от времени оппозицией или элементами, ведущими борьбу против своего государства под контролем антиазербайджанских сил в зарубежных странах, и можно искренне отметить, что уже не придает этому значения. Но думаю, что в некоторых случаях им необходимо показать, кто они и их настоящее место, чтобы они категорически не надеялись на то, что им удастся внести в заблуждение общественное мнение и изменить атмосферу нашего общества.

Об этом помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов написал на своей странице в Фейсбук.

«Я с полной ответственностью заявляю, что попытки называющего себя «правозащитником» и демонстрирующего крайнюю жалостность своего духовно-нравственного состояния каждым своим заявлением Видади Искендерли, который пытается связать с властью и лично со мной инцидент в связи с оскорблением могилы его отца, являются очередным дешевым шоу.

Оскорбление кого-либо не соответствует ни моему общественному статусу, ни моей нравственности и морали, ни психически-умственному состоянию или моим общественным интересам в какой-либо форме. Несомненно, эти слухи распространяются в рамках определенных интересов и целенаправленно», — подчеркнул Гасанов.

По словам представителя АП, цель заключается в том, чтобы, с одной стороны, связать с подобными отвратительными инцидентами власть, которую он представляет, а с другой стороны — лишить его уважения и влияния, как ведущего чиновника, напрямую участвующего в осуществлении идеолого-политической и морально-нравственной политики власти: «Потому что мое влияние и репутация в обществе напрямую влияют на общественное бремя и аффективность информационной политики и пропаганды действующей власти».

Minval.az