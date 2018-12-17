Тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Джон Кавана прокомментировал поражение своего подопечного в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает Лента.ру со ссылкой на Independent.ie.

«Мы были разочарованы результатом. Перед боем была уверенность в победе: Конор уже сталкивался с бойцами, схожими по стилю с россиянином. Но Хабиб оказался сильнее. Он выиграл по праву. Это спорт, с этим нужно смириться», — рассказал Кавана. Специалист отметил, что не знает, состоится ли второй бой Макгрегора и Нурмагомедова.

7 октября ирландец уступилроссийскому бойцу в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Нурмагомедов вынудил соперника сдаться и записал на свой счет первую защиту титула.

Для Макгрегора поражение стало четвертым в профессиональной карьере. Также в активе ирландца 21 победа. Нурмагомедов остается непобежденным. 30-летний россиянин одержал 27 побед в 27 боях.

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