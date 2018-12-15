Футболист мадридского «Реала» и сборной Хорватии, обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич раскритиковал нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и «Ювентуса» Криштиану Роналду за их отсутствие на церемонии вручения «Золотого мяча».
При этом хорват выразил мнение, что в отдельном сезоне совпали голоса большинства и уровень его игры. Однако, если исходить лишь из мастерства игроков, тогда все награды достанутся Месси и Роналду и для этого не будут нужны голосования.
Напомним, Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча», прервав гегемонию Месси и Роналду, которые выигрывали эту награду на протяжении десяти лет.